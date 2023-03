Leto 2023 ali leto XXXI

V komentarju lahko preberete:

Muzeji, kakopak, v teh zapletenih gospodarskih, varnostnih, zdravstvenih, podnebnih in številnih drugih težavah nikakor ne morejo biti politična prioriteta številka ena. Takisto velja tudi za spomenike, one bronaste kipe, ki jih je prejšnja vlada v času predsedovanja svetu Evropske unije iz protokolarnega središča Brdo prestavila v nekoliko bolj odročen park vojaške zgodovine Pivka. Proletarci, partizani, udarniki, jurišniki, bombaši – vmes je bila celo kakšna ženska – menda ne spadajo na Brdo pri Kranju. Kakor menda na Brdo pri Kranju, nekdanjo rezidenco Josipa Broza Tita, ne spada kip taistega Tita. Tako je menila prejšnja vlada. Sedanja oblast pa pravi, da bi bilo v času zapletenih gospodarskih, varnostnih, zdravstvenih in podnebnih izzivov neprimerno, če bi vlada kot celota čas trošila za bron in še eno rundo razprav o preteklosti.

Vprašanje, ali kip Josipa Brota Tita spada na Brdo pri Kranju ali v park vojaške zgodovine Pivka, je napačno. Pravo vprašanje je, zakaj Augustinčićev Tito ne zre v svetlo prihodnost.