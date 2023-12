Letošnje božične pesmi

Božične pesmi so tisti glasbeni žanr, ki ljudem z diabetesom lahko pokvari načeto zdravje. Ampak brez njih ne gre. Upoštevajoč resnični svet okrog nas in skrb za osebno zdravje, ponujamo dva predloga. A za uvod vprašanje – v kakšnem svetu živimo? Dve vojni v soseščini. Pokol na univerzi v Pragi. Železniška nesreča pri Postojni. Grdi časi so. Državljanke in državljani – no, tisti, nekoliko starejši – smo se pred 33 leti odločili, da gremo mi po svoje. Ob vseh duhovičenjih na račun države in spraševanj, ali smo se takrat res borili za to, kar imamo danes, naj bo odgovor jasen. Državo smo dobili – z vsemi malimi in velikimi pritlehnostmi, ki gredo zraven. Ker so prazniki in so kriteriji pri politični analitiki zato lahko nekoliko bolj mili, recimo, da država vsaj za silo je pravna. In za silo je socialna. Za silo je demokratična. Pričakovanja, da se bo nebeško kraljestvo prestavilo pod Triglav in ob obale Jadranskega in Panonskega morja ter Kolpe, spadajo v pripovedništvo. V tem zapisu pa beseda teče o glasbi.

Zatorej se vrnimo k melodijam, ki naj spremljajo praznični čas. John Lennon in Yoko Ono sta leta 1971 posnela pesem Happy Xmas (War Is Over) – Srečen božič (Vojne je konec). Takratna vojna je bila kruta, Američani so bombardirali Vietnam, goreli so polja, vasi in gozdovi. Vojne je konec, je prepeval zbor, čeprav je ta še trajala, končajmo spopad, je dodal John Lennon. Devet let pozneje je bil ubit. Za nekaj časa je bilo potem vojne res konec. Zdaj spet divjajo umazane vojne.

In druga pesem, Fairytale of New York, Pravljica New Yorka, ki jo je prepevala irska skupina The Pogues. Tudi Shane MacGowan, hripavi pevec, je mrtev. Pred dvema tednoma so ga pokopali. Pesem pripoveduje o barabah, klatežih, narkomanih in drugih obstrancih, ki v hladnem, zasneženem New Yorku drug drugemu voščijo vesel božič. In se imajo ob tem radi. In če smem biti z glasbenimi nasveti vsiljiv – na spletu poiščite verzijo Pravljice, ki jo pojeta Glen Hansard in Lisa O'Neill. Pesem sta odpela na pogrebu Shana MacGowana. Na koncu pesmi, sredi pogreba, cela katedrala prepeva. In pleše. Srečen božič. In naj se pobijanje konča.