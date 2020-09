Liberalizem kot zmerljivka

Definicij, kaj je liberalizem, je nešteto. So tudi takšne, ki se med seboj vsaj do neke mere izključujejo. A če vse skupaj poenostavimo, lahko rečemo, da se liberalizem napaja iz enega kraka troedinega gesla francoske revolucije, gesla svoboda, enakost, bratstvo. Pojem svobode, zlasti osebne svobode, je v jedru liberalne politične filozofije, liberalnega političnega delovanja. Obstaja nekaj variacij, najpomembnejša je tista, ki govori predvsem o svobodi gospodarske pobude.Da bi svoboda lahko obstala, je potrebno v politično filozofijo in delovanje vnesti še nekaj mehanizmov. Vladavina prava je eden od njih. Načelo delitve oblasti ...