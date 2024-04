Loterija vpisa ali sreča je na strani pogumnih

V nadaljevanju preberite:

Vpisni postopek v srednje šole je zapleten, štejejo samo točke iz ocen. Šole so na začetku aprila objavile, koliko je prostih mest, koliko je prijavljenih in pri katerih točkah je v tistem trenutku magična meja za vstop. Potem so imeli kandidati štirinajst dni časa, da so svojo prijavo lahko prenesli. Če šola sprejme 196 dijakov, ti pa si na 250. mestu, je prenos prijave na drugo šolo verjetno smiseln. Kaj pa storiš, če si na 210. mestu? Upaš, da si bodo tisti pred tabo premislili? Upaš, da ne bodo prijav tja prenesli novi, ki imajo štirico manj kot ti? Se sam umakneš? Loterija.