Strašni novi svet

V svetu, vrženem iz tira, se moramo naučiti razmišljati brez udomačenih ideoloških oprijemal.

»Leta 2003 so se ZDA še vedno počutile prisiljene iskati neko obliko pravne legitimnosti. Ko jim to ni uspelo, so kljub temu šle v vojno. Toda njena nezakonitost je postala važno politično dejstvo, ki je opolnomočilo domačo opozicijo, vplivalo na premike v mednarodni politiki in predstavljalo dolgoročno breme za legitimnost ameriške moči. Sklicevanje na pravne norme za upravičenje agresije je morda hinavsko, ni pa zastonj: omejitve so resnične natanko zato, ker niso vse utemeljitve enako dostopne. To je razlika med obrzdano anarhijo in čisto nihilistično držo, ki jo zdaj izkazujejo ZDA in Izrael. Če se vam ne zdi, da je današnji svet slabši [kot leta 2003, op. LLG], ne vem, kaj naj vam rečem.« Tako se je Dominik Leusder, raziskovalec na London School of Economics, odzval na ocene, češ ...