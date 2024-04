Macronova diagnoza

V današnji Temi dneva preberite:

»Smo na prelomnici in naša Evropa je umrljiva,« je minuli teden v drugem velikem evropskem govoru na Sorboni v dramatičnem slogu trdil francoski predsednik Emmanuel Macron. Že v prvem odmevnem govoru kmalu po izvolitvi leta 2017 se je zavzel za močno suvereno Evropo.

Težave stare celine, ki so bile očitne že na začetku prvega Macronovega mandata, so pozneje postale samo še večje in bolj usodne. Tudi notranje je Unija načeta. Sovražniki liberalne, odprte družbe, kot je madžarski premier Viktor Orbán, se brez zadržkov povezujejo s Kremljem in tudi Pekingom.