Mala država, veliki interesi

V Delu smo v zadnjih dneh s serijo člankov poskušali osvetliti spremembe, ki so se od leta 2016 zgodile na diplomatskem zemljevidu Slovenije. Povod je bilo odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, napovedano za ta teden, podrobnejši pogled na desetletje diplomatskega prerazporejanja pa je razkril precej širšo zgodbo.

V Sloveniji je danes akreditiranih toliko tujih diplomatov kot pred desetimi leti. Toda za nespremenjenim skupnim številom se skrivajo precejšnji premiki: nekatere države so svojo navzočnost občutno povečale, druge zmanjšale, s tem pa se je spremenila tudi relativna teža posameznih predstavništev.