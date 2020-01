Čeprav je šlo samo za regionalne volitve, je bilo ves čas jasno, da je vložek velik. Nedeljske volitve v Kalabriji in Emiliji - Romanji, slednja je osrednja, bogata italijanska dežela, v kateri tri četrt stoletja vlada levica, so imele status nacionalnih.Celotna Italija, a tudi Evropa, je opazovala prestolnico regije, najbolj levičarske med vsemi, ki ni znana samo po pršutu in parmezanu, temveč tudi kot »rdeča« Bologna. Rezultat, ključen za politično prihodnost Italije in njene vlade, se je nazadnje iztekel v mali čudež; Liga je doživela poraz, njena kandidatka je precej zaostala za Demokratsko stranko. Levica je v nedeljo ...