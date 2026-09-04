Malo dežja, pa pozabimo na sušo in vročino

Vreme je lepo, sončno in toplo, povsem nenavadno za začetek septembra. V ozadju pa to pomeni osmo »naravno« nesrečo v tem tisočletju. Pridelek sadja in zelenjave bo manjši, krmo za prehrano živine bo treba uvažati, zaloge podtalnice so nizke. Narava nam pod nos moli zasoljen račun, čeprav zapitek ni nujno naš. Za stroške sanacij po vseh naravnih nesrečah bi verjetno lahko uredili vse ceste in železnice, brezplačen javni prevoz ali pa vsakemu dali temeljni dohodek. Narave seveda ni mogoče prepričati, da v tej lepi državi ne bi sproščala vseh silnih energij, ki ji jih daje segrevanje planeta. Lahko pa bi se bolje prilagodili na vsako leto bolj nestanovitne razmere. Le odločiti se bo treba, kako. S kanaliziranjem rek in hitrim odvodom vode k sosedom, kar smo načrtovali do zdaj, očitno ne bo ...