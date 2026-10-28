Manever političnega preživetja (dobesedno) prek trupel

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je dobil, kar je želel, ko se je poleti odločil razpustiti kneset in sredi kaotičnih razmer razpisati predčasne parlamentarne volitve. Te so se – vsaj uradno – končale brez jasnega zmagovalca oziroma koalicije, ki bi v izraelski geometriji lahko sestavila zanesljivo vlado. To je točno to, kar je poveljnik genocida v Gazi, upravljavec etničnega čiščenja na okupiranem Zahodnem bregu in glavni lobist za nadaljevanje vojne proti Iranu želel doseči s klasičnim manevrom, ki je bil namenjen izključno podaljšanju njegovega političnega preživetja v neskončnost. Netanjahuja, ki se je spopadal z neprepričljivimi »netanjahuji na steroidih«, to je prav tako genocidno koalicijo štirih opozicijskih strank brez omembe vrednega programa, je zato mogoče ...