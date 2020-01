Maratonci čakajo nov krog

Vsak zdravstveni minister, ki ob neznosno naraščajočih čakalnih dobah ne izvede ukrepov, ki bi morilski trend obrnili navzdol, je prvovrstni škodljivec. Družbeni koloradski hrošč, če se izrazim hortikulturno. Že s tem, ko zaseda pozicijo, ki bi jo človek z več znanja in sposobnosti uporabil za resnična dejanja. Toliko o Šabedru. In vsak predsednik vlade, ki z manevri nenehnega menjevanja zdravstvenih ministrov ter naročanjem novih in novih strategij in zakonov namerno odlaga trenutek, ko bi kot družba precej povečali investicije za oskrbo bolnikov in starostnikov, je družbeni škodljivec. Podoben mafijskim kolovodjem, ki se ...