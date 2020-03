Marčeve ide in marčeve ideje

Kako uživati?

Treba se je bati drugačnih mej normalnosti in hkrati »vaditi« odgovornost.



Solidarnost

Up zmage

Čas marčevih id ima zgodovinsko nekoliko zlovešč pomen, a letošnje so – teden gor ali dol – prinesle svetu še nekaj več, Slovencem ne le novega predsednika vlade, ampak na posebno drastičen način tudi nekakšno posebno globalno poravnavo dolgov, nikakor ne takšne, kakršna je bila običajna v starem Rimu.Trenutno ne moremo vedeti, s kako velikimi ali malimi črkami se bo v zgodovino vpisala naša sedanjost, morda bosta virus sars-cov-2 in bolezen covid-19 pustila drobnejšo sled kot Kolumbova vrnitev s prvega potovanja v Novi svet ali vojna napovedAngležem, ali abdikacija carja, ali premieraBotra, a eno je gotovo: svet se bo spremenil.Pojav novega povzročitelja bolezni v drugem največjem gospodarstvu na svetu vpliva na globalno gospodarstvo in finančne trge, na kulturo, turizem in njegove podporne segmente, industrijo zabave, na naš način nakupovanja, občutek svobode, tudi na odnos do drugih, bližnjih in neznanih.Kataklizmično razpoloženi virus, ki pač počne le tisto, kar virusi počnejo, je v vizuro sveta naselil negotovost in nam hkrati na prepričljivo učinkovit način pokazal, kako ranljivi smo kot družba. S koronavirusom smo vstopili v dobo strahu.Si je kdo predstavljal, da bodo virus in smrt po državi pomagali sejati povsem neodgovorni državljani, ki so preprosto morali sredi epidemije v tujino in potem spet naravnost na delovno mesto? Ste si, na primer, 1. februarja mislili, da prav kmalu ob koncu tedna ne boste mogli z družino na sprehod? Da boste za domačim računalnikom zelo dobesedno v službi? Da boste hodili v trgovino, čakali petnajst minut v vrsti za vstop in tam potem ne mogli kupiti kvasa, toasta, kaj šele odležan steak? Si je kdo od kolegov novinarjev predstavljal, da se nekaj dni bi mogel ne udeležiti tiskovne konference te ali one veje oblasti niti ne postavljati odgovornim vprašanj? Si je kdo predstavljal, da bo iz neke druge zgodovine potegnjeni tiskovni predstavnik kriznega štaba v brk slovenski javnosti prhnil: Uživajte, dokler lahko?Kaj je mogoče pojutrišnjem? Kaos, kakršnega poznamo iz hollywoodskih filmov katastrofe, množična grobišča, suženjstvo, državni udar, razsutje Evropske unije, je treba iskati primerno teorijo zarote, da bi vedeli za cilj, ki se mu je treba izogniti? Morda imamo celo srečo v nesreči, virus smo nenadzorovano raznesli po svetu, te pomoči za njegovo stvar se je gotovo razveselil, ni pa še toliko zloben, da bi za desetine odstotkov dvignil svojo virulenco. Kakšno dramilo sta lahko sars-cov-2 in njegov smrtonosni učinek, kaj nam narava poskuša sporočiti? Da se zgodba sveta-kot-smo-ga-poznali na grd način končuje?Ko se je duhoviti britanski pisateljnedavno lotil Camusove Kuge, da bi našel navdih za zdajšnjost, je bil suho neposreden: »Življenje je hospic, nikdar bolnišnica.« Camus nas je napotil k zavedanju, da je trpljenje univerzalno in da zato ne moremo živeti brez odprtosti do drugih, brez sprejemanja, brez ljubezni. Nekaj podobnega je v svojih karantenskih zapiskih te dni omenil tudi celovški založnik Lojze Wieser: »Vse več ljudi spet odkriva solidarnost. Upajmo, da se bo občutek razširil ali pa že cveti tudi še drugod, predvsem pri preudarnih odločevalcih.«Moramo res kičasto ponavljati dobronamernosti, da je zdaj ravno pravi čas za empatijo, za prijaznost, za dejavno pripadnost skupnosti, da je ob času, ki ga zmeraj zmanjkuje za preizkušanje novih receptov iz neprebranih kuharskih knjig, hkrati tudi čas za predolgo odlagani telefonski klic znancu? Se ni smiselneje zamisliti nad tem, da je zaradi kriznih razmer dovoljeno tisto, kar se sicer ne dela in ne spodobi v svobodnih demokracijah?Razmisliti je treba o tistem, kar je italijanski filozofv nedavnem spisu Pojasnila (ob krizi zaradi koronavirusa) napisal tako zelo jasno: »V preteklosti so bile hujše epidemije, vendar nihče ni pomislil, da bi zaradi tega razglasil izredno stanje, kakršno je pričujoče: izredno stanje, ki nam jemlje celo svobodo gibanja. Ljudje so se do te mere navadili živeti v stanju trajne krize in nenehnih izrednih razmer, da očitno niti ne opazijo, kako je bilo njihovo življenje zreducirano na zgolj biološko stanje in je izgubilo vse druge razsežnosti: ne le družbene in politične, temveč tudi človeške in čustvene. Družba, ki živi v stalnem izrednem stanju, ne more biti svobodna družba.« (Prevod je za društvo Logos opravil Gorazd Kocijančič.) Treba se je torej bati drugačnih mej normalnosti, tega, da bi se pod krinko začasnih izrednih razmer nekaterih vzorcev privadili, in hkrati »vaditi« odgovornost.Ironija vseh ironij: kapitalizem je v času krize mogoč le v spremenjeni, rahlo kolektivizirani, torej načeloma socialistični, državno regulirani obliki. Če si odmislimo prerokovanja, kakšna bo prihodnost, je nemogoče spregledati, da je pandemija koronavirusa dala zdajšnji svetovni ureditvi strahotno klofuto, z vsem je bila prepozna Svetovna zdravstvena organizacija, enako posamezne vlade, v izjemnem času niso sprejemale pravočasnih, premišljenih ukrepov, zamudili ali vsaj neodločni so bili na začetku v Wuhanu, a potem nič manj tudi v Evropi in drugje, kot kaže celo slabši, manj radikalni od Kitajcev.Svet je v optiki dominantnih globalnih medijev še zmeraj banalno razdeljen na prijatelje in sovražnike. Zabaval sem se pri branju zastavka britanskega komentatorja na spletni strani rt.com, ki ji sicer upravičeno dajejo oznako Putinovega informacijskega orožja: Britanec »ni kupil« poročevalskega dosežka New York Timesa, ki je v roku dvajsetih minut kitajsko zamejitev šestdesetih milijonov prebivalcev v središču izbruha označil za velik vpliv na osebne svoboščine, v enakem ukrepu oblasti na severu Italije pa tega ni uspel videti. Ob tem gre seveda za izziv, ki ga jev pogovoru za Val 202 formuliral s preprosto ugotovitvijo: »Izolacija bo trajala, in tudi če bo bolje, se lahko zgodi naslednji val. Z muko bomo morali zgraditi drugačno normalnost. (...) Lahko samo upamo, da ne bo mešanica okrepljenega kapitalizma in brutalnega vitalizma.«V tem projektu ne bi smeli pozabiti na pridobljene civilizacijske standarde, na sočutje in optimizem. Se bomo pri tem spomnili Georgesa Batailla, ki je nonšalantno zapisal: »Igra tesnobe je vedno ista: ljudje želijo najhujšo tesnobo, smrtno tesnobo, da bi jo na koncu, onkraj smrti in uničenja, presegli.« Bomo za graditev novega, podkletenega z najboljšim iz skupnega izročila, dovolj navdihnjeni, dovolj dosledni in igrivi? Bo »up zmage« zadostna spodbuda? Kako si bomo upali, katere vrednote postavili na piedestal, koliko drznosti bomo premogli?