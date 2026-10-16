Med črticami ni zmagovalcev

Iz tržaškega pristanišča je leta 1857 odplula fregata Novara, med njenimi misijami pa je bilo tudi priskrbeti liste koke za nemškega kemika. Njegov sodelavec je iz njih leta 1860 izoliral kokain, ki se je sčasoma razširil v evropskem zdravstvu ter kot poživilo tudi v cigaretah, pijačah in pastilah. Zavedanje o njegovi nevarni privlačnosti, razvoju odvisnosti ter dolgoročnih težavah konzumiranja so ljudje ozavestili po desetletjih uporabe.

Če začetek zgodovine industrijske proizvodnje mamil temelji na imperializmu Velike Britanije, Francije, Španije in Nizozemske v azijskih kolonijah, ponovni vzpon kokaina temelji izključno na finančnem motivu. Ta je tako močan, da je kokain doživel že dva razcveta: prvega pred desetletji v ZDA, drugega pa v tem tisočletju v Evropi. Oba temeljita na kupni moči trga, ki ga Slovenija poganja z vrednostjo med 70 in sto evri po gramu belega prahu.

Tveganja narkozdružb so zaradi mednarodnega dosega policije ter digitalnih sledi vse večja.

Novi val kokaina, ki prek ladijskih tovorov in podmornic domače izdelave pljuska na evropske obale in doke, ne pojenja, le povečuje se. Ustvaril je slovenske narkoklane, devet izmed njih jih je naša policija prijela v zadnjem letu dni. Količine kokaina, ki jih zasežejo med transportom pri nas, niso najvišje do zdaj, ker je bila večina kokaina slovenskih združb zasežena v tujini.

S policijskih fotografij odseva sedanji standard preprodajalcev: v trgovinski nakupovalni vreči za večkratno uporabo je 15 kilogramov kokaina. Tudi to priča o tem, da so slovenski razpečevalci grosisti, tako zaradi potreb trga kot tudi zaradi zelo velike ponudbe.

Pravih zmagovalcev med črticami kokaina ni – vsakdo plača svojo ceno. Foto Npu

Domači člani narkozdružb so postali večje ribe v svetovnem oceanu kokaina, ki kaj prodajo tudi v sosednjih državah. Toda tudi tveganja so zaradi mednarodnega dosega policije in digitalnih sledi vse večja. Policija dolgo spremlja preprodajalce, preden jih ujame in jim poskuša pobrati dobičke ilegalne trgovine.

Če so se Evropejci ozavestili glede heroina in je zanje manj dosegljiv smrtonosni fentanil, je kokain v zadnjih letih spet postal poživilo stare celine, ki še zdaleč ni omejeno na elite. Uživalci plačujejo užitek z zdravjem in denarjem, preprodajalci z dolgoletno izgubo svobode in premoženja. Pravih zmagovalcev med črticami kokaina ni – vsakdo plača svojo ceno.