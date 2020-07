Med krizo in preobrazbo

V Evropski uniji se bo gospodarstvo letos skrčilo za več kot osem odstotkov in obeti za okrevanje prihodnje leto ostajajo negotovi. A očitno je, da bo del Unije, predvsem na jugu, ki ima že dolgo resne strukturne težave, še posebno močno prizadet. Takšne krize prinašajo velika finančna, socialna in politična tveganja. Težko mednarodno okolje še otežuje položaj.Na vrhu EU, ki se je danes začel z globokimi razhajanji med državami članicami, je na kocki veliko. Voditelji si ne morejo privoščiti (še ene) polomije, ki bi negativno vplivala na krizno upravljanje Unije in bi skrčila manevrski prostor za uspešno okrevanje ...