Med nadzorovanim izbruhom in epidemijo

Možnost, da boste za božično darilo dobili ošpice, so iz dneva v dan večje. Če ste z Gorenjskega in niste bili zaščiteni z niti enim odmerkom cepiva, imate zelo dobro izhodišče, da vas v prihodnjih dneh doletijo visoka vročina, nahod, kašelj in pozneje še tipičen izpuščaj. Nekaj možnosti za okužbo imate tudi, če ste zaščiteni z dvema odmerkoma cepiva. A brez panike. Zadeva je pod nadzorom, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Skoraj vsak dan zabeležijo nov primer okužbe, a to še ni vzrok za preplah, pravijo.



Ker so se ošpice v zadnjem obdobju razbohotile po sosednjih državah, je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bodo pri nas. Čeprav so bile pričakovane, je silovitost, s katero so udarile ta in pretekli mesec, ko je zbolelo 23 oseb, mnoge presenetila.

Bolezen je začela dobivati krila novembra, ko je zbolela oseba iz znanega škofjeloškega podjetja. Okužba se je prenesla na še šest oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa je prešla na še enajst posameznikov (terciarni primeri). Škofjeločani postajajo vse bolj zaskrbljeni, Slovenija pa se po številu letošnjih okužb bliža rekordu iz leta 2014. Koliko ljudi mora še zboleti, da bo razglašena epidemija?



Točno število v zakonu o nalezljivih boleznih glede tega ni določeno. Je pa vedno dobro biti pripravljen tudi na najhujše, zato so v tamkajšnjem zdravstvenem domu že razmišljali, da bi pred vrata ustanove postavili šotor za obolele s sumljivimi znaki, da ti ne bi ogrožali drugih obiskovalcev. Izolacijski prostor so si zdaj zagotovili drugače, a šotor je še vedno ena od možnosti. Včeraj so imeli strokovnjaki za javno zdravje iz NIJZ reden delovni sestanek na ministrstvu za zdravje, a posebnih sklepov in ukrepov glede ošpic niso sprejeli. Po njihovem mnenju smo namreč še daleč od tega, da bi govorili o epidemiji. Ta po zakonu pomeni pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje. Pred epidemijo nas bosta gotovo reševala velik delež precepljenosti prebivalstva in dejstvo, da so pred vrati prazniki in ne bo več možnih množičnih kontaktov oseb po službah, vzgojnih in izobraževalnih ustanovah.