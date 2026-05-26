Med podpisi, sklepi in ustavnim sodiščem

Krepitev socialnega dialoga, se glasi ena od zavez, ki jo je Koalicija za uspešno Slovenijo, kot se je poimenovala bodoča vlada, zapisala v koalicijsko pogodbo za mandat 2026–2030, in sicer v poglavju Gospodarstvo, delo in šport. Tudi v temeljnih izhodiščih dokumenta, ki so ga prejšnji teden podpisali predstavniki SDS, Demokratov in trojčka okoli NSi, so izpostavili to temo: »Brez produktivnosti in uspešnega gospodarstva ni socialne države, brez socialne države ni skladnega razvoja, zato bomo investirali v socialni dialog.«