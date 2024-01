Med varuhi miru v nemirnem svetu

V nadaljevanju preberite:

»Čas je, da demokracija preneha biti v defenzivi,« je pisal časopis. »Vemo, da edina od vseh sistemov skrbi za dostojanstvo in srečo običajnega človeka.« Pisal se je januar 1939 in uvodničar New York Timesa je sklenil: »Upravičeno smo lahko ponosni in prepričani, da bo ne glede na to, kaj bo prineslo leto 1939, prihodnost naša.« In res je bila: zavezniki so na koncu premagali nacizem in fašizem. Adolf Hitler pa je mesec dni po uvodniku z naslovom »Upanje v 1939« napovedal uničenje Judov ter osem mesecev pozneje sprožil morijo, ki je po večini ocen zahtevala približno 75 milijonov življenj. Ni vseeno, kdo bo zmagovalec sodobnega spopada za dostojanstvo in srečo običajnega človeka, in spet se zdi, da je demokracija v defenzivi.