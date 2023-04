Megla zavajanj od Dnepra do Ibarja

V nadaljevanju preberite:

»Kako bo Vučić to pojasnil Putinu?« To je bil eden izmed naslovov na srbskih spletnih portalih, ki so pospremili odmevno novico agencije Reuters o dokumentu, domnevno pobeglemu iz Pentagona, ki naj bi dokazoval, da je Srbija Ukrajini prodajala strelivo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kot voditelj ene zadnjih evropskih držav, ki ni uvedla sankcij proti Rusiji zaradi agresije nad Ukrajino, že od začetka vojne nenehno pod močnim pritiskom Zahoda, da uskladi zunanjo in varnostno politiko s politiko Evropske unije.