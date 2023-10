Menedžer s stigmo politične neučinkovitosti

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba ni prva, ki so ji ratingi in zaupanje padli v drugem letu vladanja. To je trend, s katerim so se do zdaj spopadale skoraj vse slovenske vlade. Nedvomno bi zaupanje v Golobovo vlado še dodatno kopnelo, če včeraj ne bi odstopila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Padla je ena ključnih članic Gibanja Svoboda, skupaj pa že pet ministrov iz njene kvote.

Politik z menedžerskim pedigrejem ima težavo. Volivci so ga skupaj z njegovo vlado začeli povezovati z neučinkovitostjo. To je velika sprememba, saj je bil še lani spomladi za pričakovano učinkovitost v politiki nagrajen z izjemnim volilnim uspehom. Stigma neučinkovitosti pa ni najboljši obet za reforme, obnovo po poplavah in boj proti inflaciji. Ključna težava vlade torej niso (le) ministri.