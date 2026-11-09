Mi nismo bili nikoli trumpisti

Se kdo še spomni Viktorja Orbána? Zdel se je večen in nepremagljiv. Se še kdo spomni Aleksandra Vučića? Ko so ga študenti brcnili s prestola, so nekateri ljubljanski »ljubitelji« Evropske unije žolčno pohiteli z grožnjo, da srbskih študentov ne bodo zlepa pustili v EU. Vsi se še spomnite Donalda Trumpa, ki nam še ni odgovoril, kaj mu je naš Janez Ivan zapisal v čestitki za vmesne volitve. Še kakšno leto, največ dve bo zmerjal novinarje in si izmišljal pravljice, zakaj državljani njegove manjše Amerike živijo slabše. Njegov največji slovenski ljubitelj si je nadel običajno masko modrega analitika in nas skušal prepričati, da je Donalda zdelala draginja, ki jo je povzročila draga nafta. Kako globoka analiza! Kdo bi pričakoval kaj tako pronicljivega od našega najboljšega po pameti! Klecnil ...