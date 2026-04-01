Milijonska razlika med načrtom in izvedbo

Osnovni namen in cilj zakona o dolgotrajni oskrbi je, da ljudje čim dlje ostajajo v domačem okolju, je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac vztrajno zatrjeval od dne, ko je sprejel funkcijo. Ta cilj je še kar precej oddaljen – po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je imelo prejšnji teden osebni načrt za storitve dolgotrajne oskrbe na domu le 275 ljudi.

Dolgotrajno čakanje na odločbe in ne prav urno razvijanje mreže, ki bo starejšim ponujala ustrezne storitve pomoči in podpore, kakor jih potrebujejo, sta v zadnjih mesecih ostali nekje v drugem planu pozornosti javnosti in zlasti politike. Vlada je kot svoj najpomembnejši dosežek v uvajanju sistema dolgotrajne oskrbe, največjem premiku na področju socialnega varstva v zadnjih treh desetletjih, kot rad poudarja Maljevac, kazala precej nižje položnice za institucionalno varstvo. Približno 20.000 ljudi zdaj plačuje precej manj, kot so lani, pri nekaterih je razlika tudi 700 evrov, saj sta njihovo breme ostali le še nastanitev in prehrana, storitve dolgotrajne oskrbe pa zdaj krije javna blagajna, v katero prispevajo aktivno prebivalstvo in upokojenci. Kako se denar zbira in kako se sredstva porabljajo, skrbi zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer pa so začeli zvoniti vsi alarmi po tem, ko so potegnili črto pod decembrske račune, saj so ti za kar 40 odstotkov presegli finančne načrte, za še bistveno več pa prvotne napovedi, koliko naj bi sistem stal.

Vpleteni zdaj kažejo s prstom drug na drugega. Pristojno ministrstvo je delno že prevzelo del odgovornosti in se odzvalo s »prilagoditvijo višine pavšala dejanskim razmeram na terenu«, torej z nižanjem, dvajset domov za starejše, pri katerih so največja odstopanja med tem, kam so bili stanovalci uvrščeni po starem sistemu in kje so po novem, pa so poklicali k pojasnjevanju. Skupnost socialnih zavodov Slovenije po drugi strani zagovarja svoje člane in poseganju v pavšal nasprotuje, ker naj bi bila dosedanja višina ravno pravšnja za pokrivanje dejanskih stroškov.

Posebej skrb vzbujajoče je, da že zdaj, ko je v mreži komaj nekaj sto novih upravičencev in manjka še veliko storitev, že govorimo o milijonskih primanjkljajih. Zvišanje prispevka ali uvedba doplačil pa nedvomno nikomur ne bi prinesla političnih točk.