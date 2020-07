Misija Bruselj

Bruseljski pogovori premiera Janeza Janše in zunanjega ministra Anžeta Logarja so del železnega repertoarja po nastopu nove vlade v državah članicah Unije. Za Janšo je bila postaja še sedež Nata, kjer je Slovenija izgubila veliko verodostojnosti, ker ni izpolnjevala zavez. Najbrž je še najmanj nekaj dvomov, ali bo v gospodarsko in javnofinančno kriznih časih izpolnila nov šestletni načrt o 780 milijonih evrov naložb v vojsko.Posebna tema so odnosi z evropsko komisijo. Ti so bili v času zadnjih vlad obremenjeni z zapletenimi in politično kočljivimi vprašanji, kot so arbitraža, schengen, arhivi ECB. Oba bivša premiera sta ...