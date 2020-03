»Mlade smo in žive«

Enajst moških in ena ženska. Takšna je napovedana zasedba govornikov ob slovesnosti, posvečeni 100. obletnici ustanovitve ljubljanske fakultete za arhitekturo, z naslovom Mladi smo in živi. Prvo žensko profesorico na tej osrednji slovenski arhitekturni instituciji so redno zaposlili šele 94 let po ustanovitvi – dr. Živa Deu je redno profesuro prejela leta 2014, dve leti pred upokojitvijo – prva redna profesorica za arhitekturno projektiranje pa je nedavnega leta 2017 postala Maruša Zorec. Z izbiro govornikov slovesnost nehote kaže na dejstvo, da se v sto letih ni prav dosti spremenilo. Atmosfera fakultete, na kateri študira ...