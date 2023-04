Mladih delovanje v kulturi ne zanima več

V nadaljevanju preberite:

Nenehna izredna stanja, ki globalno zaznamujejo 21. stoletje, pustošijo tudi po Sloveniji in praviloma prinašajo velike dobičke eliti, medtem ko najšibkejši drsijo pod prag revščine. Gospodarska kriza, pandemija in zdaj inflacija v tandemu z energetsko krizo so močno prizadele kulturni sektor, številni samozaposleni so se znašli pod pragom revščine. Položaj je seštevek dejavnikov, od zastarelega in neučinkovitega kulturnega modela, politične nestabilnosti na ravni države, kjer se vodilne garniture tako hitro menjavajo, da ni mogoče izpeljati dolgoročnih projektov, ključnih za razvoj in vitalnost sektorja (na primer medijska zakonodaja), do prepočasne odzivnosti države v prepoznavanju groženj in posledično sanacij, ko so te finančno še razmeroma vzdržne.