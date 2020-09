Moč vojvode Hrabrega kaže nemoč Janeza Janše

Samooklicani poveljnik samooklicane Štajerske varde Andrej Šiško, nekoč marginalen lik, ki je od znotraj spoznal prevzgojne zavode, ima svojo dokumentarno serijo. Kot slaba parodija slovitega mojstra preživetja v divjini Beara Gryllsa Šiško, ki mu njegovi uniformirani kolegi pravijo tudi vojvoda Hrabri, ob nedeljah zabava in poučuje gledalce ene od mariborskih televizij, ki jo lahko vidimo naročniki številnih operaterjev po Sloveniji.Televizijska serija brez scenarija, režije in cenzure, ki prikazuje življenje in delo Šiškovih uniformiranih kolegov, bo imela deset delov. V naključno izbranih odsekih tretjega dela oddaje je ...