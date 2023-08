Moda signaliziranja kreposti in vrlin

V nadaljevanju preberite:

Tako imenovano signaliziranje kreposti in vrlin je pravzaprav ostalo skoraj edini način angažmaja.Najmanj, kar bi lahko pričakovali, bi bile temeljite analize, kakšna bo cena potencialnega prehoda v tako imenovano brezogljično družbo, čemu so se pripravljeni odreči tisti, ki najglasneje zagovarjajo takšne principe in kako bodo ljudem predstavili znižanje njihovega življenjskega standarda, ki se zdi neizogibno. In se spopadli z njihovimi odzivi.