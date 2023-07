Če osnutke prebere več oči, je verjetnost za škodo manjša

V nadaljevanju preberite:

Obstaja nekaj različic, kako so bili v svetu skozi zgodovino postavljeni odnosi med delodajalci in delojemalci. Idilična harmonija je redkost. Demonstracije ali splošna stavka so druga oblika odnosov. Tretja oblika je dialog, ko so kolektivna pogajanja sicer ostra in trda, a potekajo v sejnih sobah, ne na ulicah, trgih ali zasedenih tovarnah. Pred stoletjem so na drugi strani oceana ugotovili, da je bolje, če v dialogu med sindikati in delodajalci sodeluje tudi mediator. Prvi mediatorji so bili akademiki in časopisni uredniki. Na evropskem severu so pred desetletji vlogo mediatorja zaupali izvoljeni oblasti, torej vladi. Sindikati in delodajalci v Sloveniji so se pritoževali, da socialnega dialoga ni dovolj.