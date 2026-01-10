Monroe na steroidih

Medtem ko spremljamo odvijanje Monroejeve doktrine v živo in to na steroidih, je za Evropo ključno vprašanje, kaj so se ameriški predsednik Donald Trump, kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili v zakulisju. Vse bolj se namreč zdi, da si je trojica imperialistov že razdelila svet in da je Evropa potegnila najkrajšo paličico. Predsednik Trump, ki ne skriva prezira do Nata in mednarodnih organizacij, ki jih je Amerika sama vzpostavljala po drugi svetovni vojni, je očitno pripravljen zradirati vse, kar so gradili njegovi predhodniki in svet vrniti v krvave čase imperializma. Evropa se je znašla v veliki nevarnosti.