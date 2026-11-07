Morda smo se vkrcali na napačno ladjo

Po naključju me je v pozni uri na zaslonu zaneslo na stran, na kateri je v premislek ponujena razlaga in interpretacija tako imenovanega Tezejevega paradoksa, miselnega eksperimenta, ki zadeva vprašanje plovila, o katerem je Plutarh poročal, da je sprožalo veličastne filozofske debate. V Vzporednih življenjepisih je Plutarh popisal zgodbo o Tezeju, junaku, ki se je na Kreti uspešno spopadel s pošastjo, Minotavrom, o katerem je Evripid zapisal, da se je v njem tepla »narava dvojna, bika in človeka«. Po opravljenem poslu se je odpravil domov. »Ladjo s trideseterimi vesli, na kateri je Tezej z mladimi odplul in se spet varno vrnil,« pravi slovenski prevod imenitnega dela, »so Atenci ohranili vse do časa Demetrija Faleronskega. Star les so odstranjevali, ga nadomeščali s čvrstim in ladjo ...