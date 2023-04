Motiti se je človeško in tudi umetno inteligentno

V nadaljevanju preberite:

Zanimivo, kako tako imenovana umetna inteligenca po hitrem postopku pridobiva status avtonomne entitete, kako se je personalizirala, torej počlovečila in kako se ponaša celo z ultimativno vednostjo oziroma kar nezmotljivostjo in tako postaja brezprizivna avtoriteta, zoper katero ni ugovora. Fenomen ni povsem nov, že v preteklosti ni manjkalo osebnih oziroma kar intimno zaupnih nagovorov virtualnim spletnim asistentom, kot so alexa, siri, cortan in drugi, kot da bi bile to res očarljive gospodične, ki sedijo nekje ob strežniku ali pa plavajo v oblaku, z nastopom chatgpt in barda pa ta pojav dobiva povsem nove razsežnosti.