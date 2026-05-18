Dan muzejev spodbuja povezovanje v času delitev

Globalizacija je svet povezala, hkrati pa je v zadnjem času vse bolj napet, skrhan in načet. Vloga kulturnih in izobraževalnih institucij je zato bistvena.

Mednarodni dan muzejev, ki ga zaznamujemo na današnji dan, je letos še posebej slavnosten. Mednarodni muzejski svet ICOM, ki ga je razglasil leta 1977, letos praznuje osemdesetletnico. Edina globalna organizacija za področje muzejev, partnerica Unesca in drugih svetovnih organizacij, že ves ta čas z zavzemanjem za ohranjanje, razvoj in komuniciranje svetovne naravne in kulturne dediščine nadaljuje poslanstvo svoje predhodnice, katere delovanje je prenehalo v obdobju druge svetovne vojne. Svet je bil takrat razdeljen in trajalo je, da si je opomogel. Toda še vedno ne povsem. Krivci so takrat za svoja dejanja še odgovarjali, zdaj pa se zdi, da so zanje nagrajevani. V besedah in dejanjih oblastnikov današnjega časa razbiramo nevarne tendence. Tiste, ki jih ne bi več hoteli ne slišati, ne ...