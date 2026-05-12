Na Bosno se spoznajo kot Dodik na Madagaskar

Christian Schmidt je po petih letih dobro plačanega dela na položaju visokega predstavnika napovedal odhod s položaja. Žal ne odhaja, ker ga Bosna in Hercegovina ne bi več potrebovala, k sreči pa ni bil tako dober, da bi ga kdo zares pogrešal. Urad visokega predstavnika je ultimativni varuh in razlagalec pomena mirovnega sporazuma iz Daytona in čeprav naj bi ta urad bil začasne narave, se njegov rok trajanja zdi neskončen.

Podobno kot se neskončna zdi neučinkovitost visokega predstavnika, zato po odhodu Schmidta voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik ni edini, ki je z umikom nemškega diplomata zadovoljen. Čeprav Dodik, ki se brez pomoči ameriške administracije visokega predstavnika ne bi znebil, zadovoljstvo najbolj očitno kaže, je zadovoljnih več.