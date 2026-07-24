Na drag bencin se bo treba navaditi

Če bi bil na seji ECB na mizi predlog o zvišanju obrestnih mer, bi ga sam podprl, je včeraj za Delo dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.

Glede na trenutni razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu in vnovičen skok cene nafte brent nad 100 dolarjev za sod, kar se je zgodilo prvič po maju, je pričakovati dvig obrestnih mer septembra. Razen če se ne bodo razmere bistveno izboljšale, kar pa je malo verjetno.

Vojna med ZDA in Iranom se bo očitno nadaljevala, zaupanja za dosego trajnega miru ni, prav tako ni čutiti želje po njem, pritisk tretjih držav, ki se držijo ob strani, pa je premajhen. Dodatno bodo težave povzročali jemenski hutijevci, ki delujejo kot marioneta iranskega režima. Čeprav uporniki nimajo zmogljivosti za prevzem nadzora nad ožino Bab al Mandab, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom, lahko s svojim ravnanjem ustvarijo kaos.

Vsi ti konflikti pomenijo, da bomo imeli v Evropi drag bencin, in na takšne razmere se bomo morali kar navaditi. Drag bencin pomeni dražjo hrano, dražji transport in splošno inflacijo. Inflacija potem sproži pritiske za zvišanje plač, javne finance, ki so že zdaj na robu, bodo še bolj pod pritiskom. Negativna spirala pa se samo nadaljuje. Vlada ima sicer omejene možnosti, kako zamejiti cene goriva, vsekakor bo potrebna politična odločitev, posledično pa zamejevanje pomeni strošek za proračun ali pa izpad proračunskih prilivov.

Kaj pa sploh lahko naredite, da bo življenje znosnejše? Polje je sicer zelo ozko, a kljub vsemu najbrž lahko razmišljate, ali se boste na dolgi rok še vozili na bencin ali nafto in ali je mogoče elektrika resna alternativa. Pri cenah hrane težko kaj naredite, razen če niste (vsaj delno) samooskrbni in si del hrane pridelate na vrtu.

Med smiselnimi investicijami je tako umesten razmislek o lastnem kosu zemlje. Seveda pa morate poskrbeti tudi za svoje prihranke. V obdobju visoke inflacije hramba denarja v banki ni smiselna, saj vam ga inflacija požira, zato bi bilo verjetno smiselno, da izkoristite možnosti, ki jih ponujajo individualni naložbeni računi, in denar naložite, naložbe pa previdno razpršite.