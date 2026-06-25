Na poti v porodnišnico so starše ustavile barikade

Večkrat se spomnim pripovedi staršev, da sta se približno v tem času leta, to je moralo biti v juliju, nekaj dni pred mojim rojstvom, pred 35 leti peljala v porodnišnico. Na cesti so bile protitankovske barikade, zato sta se morala znajti in se peljati čez poljske poti. Bojda je v tistih dneh tudi močno pokalo, ko so med preleti čez Slovenijo vojaška letala prebijala zvočni zid.

S to izkušnjo in kasnejšim dogajanjem na Balkanu sta kasneje v mojem otroštvu večkrat poudarila, da glede na vse neumnosti vojne njun sin ne bo nikoli držal v rokah pištole. Ne igrače, ne fizične, niti metaforične. Pri bistvenem si želim verjeti, da jima je uspelo.

Državo sem kot otrok seveda jemal za samoumevno. Kot prostor, kjer pač živiš. V teh treh desetletjih in pol sem vseeno vestno opravljal svoje državljanske dolžnosti. Udeleževal sem se volitev, sodeloval v skupnostnih akcijah, pomagal in prispeval, ko sem lahko, opozarjal, ko sem zmogel, plačal, ko je bilo treba. Tudi Triglav sem osvojil.

V teh desetletjih sprememb sem bolj ali manj uspešno prestal ali pospremil tudi preizkušnje naše milenijske generacije: 11. september, svetovno finančno krizo, negotov trg dela, leta študentskega dela, cimrsko življenje v prestolnici v odrasli dobi in stanovanjsko krizo, covid, prve kredite ...

Ob tem pa sem hvaležen, da sem imel možnost, priložnost in praktično privilegij, da sem se po desetletjih šolanja in službe lahko preizkusil tudi v podjetništvu. V delu na svojih projektih. In da se lahko s tem tudi preživljam. Od teh podjetniških začetkov se spomnim enega od prvih startup srečanj z mentorjem, s katerim sem delal, ko sem mu povedal svojo naivno osebno vizijo življenja nekoč. V tej viziji je bilo manj dela, ne več. Izkazalo se je ravno nasprotno. To življenje je bližje 12-urnemu delavniku, pa še kakšnemu dnevu v tednu več. Pa saj najbrž nikoli prej ni bilo zares drugače ali lažje, če si želel nekaj ustvariti.

To slišim tudi od ostalih podjetnikov. V enem od svojih projektov imam priložnost spoznati in dati prostor na odru številnim ki so v življenju že nekaj ustvarili. In na neki točki s projektom tudi pogoreli, o čemer iskreno spregovorijo. Ob njih sem se naučil, da pa vseeno to morda ni najhujša stvar, ki se ti lahko pripeti. Huje bi lahko bilo nikoli sploh poskusiti. In ovire so tu zelo realne in močne. Finančno tveganje oz. kapital, premalo znanja in izkušenj (oz. strah, da jih je premalo), in strah, da zadeva ne bo uspela (osebni neuspeh in poraz).

Če gledam na to skozi zgodbo svojega rojstva, so to morda tudi naše današnje barikade. Zato si za državo želim, da bi jih znala odmikati. Da bi vsakomur, po njegovih zmožnostih, okoliščinah in položaju, omogočala priložnost, da se uči, ustvarja in napreduje. Da bi zmanjševala strah pred finančnimi tveganji in gradila okolje, v katerem poskus dobrega življenja ni rezerviran privilegij. Ne z obljubo, da bo vsakemu uspelo, ampak vsaj z možnostjo, da jih čim manj obstane že pred prvo barikado.

Za nas, državljane, pa, da nam še naprej ne bi bilo potrebno posegati po »pištolah«. Ne fizičnih, ne metaforičnih. Da bi namesto tega prevzemali odgovornost. Da bi sodelovali. Ustvarjali. Pomagali, ko lahko. Opozarjali. Da ne bi čakali na nekoga drugega. Da bi se znali postaviti na pravo stran zgodovine. In predvsem, da ne bi pozabili, kje se odvija resnično življenje, ki je med resničnimi ljudmi, ne profili. Ko bom potreboval pomoč, mi bo lahko prvi pomagal sosed ...

Ko sem se odpravljal živet v tujino, si česa drugega nisem želel bolj kot to. Ko pa sem se vračal domov, si tudi česa drugega nisem želel bolj kot to. Zdaj si življenja izven teh meja ne bi več ustvarjal. Generacije pred nami so naredile veliko. Ustvarile so državo, ki nam je dala mir, šolanje, relativno varnost, možnost potovanja, dela in izbire. Zdi se mi, da kot posamezniki še vedno verjamemo, da nam lahko vsakomur uspe. Manjka pa nam občutek in optimizem, da nam lahko uspe tudi skupaj. Kot družbi ali državi. Od nje torej manj barikad, od nas pa več poguma.