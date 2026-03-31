Na prehodu iz izključevalne v povezovalno retoriko

Roko sprave Gibanja Svobode Novi Sloveniji predstavlja gospodarski program Ambiciozna Slovenija za drugi mandat Golobove vlade.

Teden po volitvah pri koalicijski matematiki nismo bistveno dlje, kot smo bili po volilni nedelji, ko je postalo jasno, da bo pot do nove koalicije precej napornejša in posledično daljša kot pred štirimi leti. Ker je bipolarnost strankarskega prostora dosegla vrhunec na volitvah, predsedniki strank ne morejo kar čez noč spremeniti svoje retorike iz izključevalne v povezovalno. Ker je stabilnejšo različico koalicije mogoče sestaviti le s sodelovanjem čez politični pol, je predsednik zmagovite stranke Robert Golob začel govoriti o vladi narodne enotnosti. Iz nje je sicer takoj izključil SDS, Nova Slovenija pa se za zdaj ni pripravljena vključiti v pogovore, ker da nimajo zaupanja do nekoga, ki je »štiri leta katastrofalno vodil politiko«. Zaupanje se gradi dolgoročno, zato Robert Golob ...