Srbija in Črna gora sta se znašli na robu nove hladne vojne – zaradi krize med pandemijo koronavirusa in za Srbsko pravoslavno cerkev (SPC) spornega zakona o svobodi veroizpovedi v Črni gori. Nekdanji »dve očesi v eni glavi« sta ubrali vsaka svojo pot že veliko prej. Prve razpoke so nastale pred razpadom državne skupnost Srbije in Črne gore ter razglasitvijo neodvisnosti Črne gore. Ključno je bilo Natovo bombardiranje nekdanje Zvezne republike Jugoslavije, ki bi lahko vodilo v državljansko vojno v Črni gori, če se ne bi pokojni srbski vožd Slobodan Milošević sprijaznil s porazom.V pozabo je utonilo, da so se z ramo ob rami ...