Ob osamosvojitvi Slovenije sem bil star 12 let, moji spomini na Jugoslavijo so bledi. Med njimi so nekateri povezani z družinskimi dogodki, s pogovori staršev o tem, kako bodo glasovali na plebiscitu, z nizkim preletom jugoslovanskega letala ob razglasitvi samostojnosti, ko sva se s sestro skrila pod mizo, in spet s starševskim razpravljanjem, ali voliti Milana Kučana ali Jožeta Pučnika.

Ali sem videl razvitje slovenske zastave pred skupščino oziroma državnim zborom 26. junija 1991 v televizijskem prenosu ali na posnetku, ne morem z gotovostjo trditi, se pa spomnim tiskovnih konferenc Jelka Kacina, takratnega ministra za informiranje. Prav tako je še živ spomin na to, kako so tolarji zamenjali dinarje. Sledili so gradnja institucij države (ta proces še vedno ni končan), vstop v EU in Nato ter uvedba skupne evropske valute.

Ali je Slovenija idealna država? Odgovor je seveda ne, med 35-letnim obstojem je imela precej stranpoti in obdobij, ko razvoj morda ni šel v pravo smer; eno takšnih je bilo obdobje tajkunizacije, ki mu je sledila draga sanacija bančnega sistema. Imamo evidentne težave s korupcijo, delovanje nekaterih podsistemov, denimo zdravstva, je slabo oziroma slabše, kot bi bilo primerno naši stopnji ekonomskega razvoja.

Kot država ne vemo točno, kaj bi radi, in izgubljamo v primerjavi s tistimi, ki to vedo in se razvijajo precej hitreje. Del problema, ne rešitve, je vsakokratni politični revanšizem ob menjavi oblasti in še bi lahko naštevali. V resnici bi bilo lažje napisati besedilo o težavah kot pa o dobrih straneh države, v kateri živimo in se razvijamo, a vendarle. Na Slovenijo sem ponosen, po mojem upravičeno.

Kot državljan imam potni list, ki mi omogoča, da potujem, kamor želim, zaradi članstva v EU se lahko enostavno preselim in tudi vrnem. Počutim se varnega, tudi za družinsko premoženje me ni strah in trenutno na naših tleh nimamo vojne. Mir je temelj, na katerem lahko gradimo materialno in duhovno blaginjo.

Slovenija praznuje 35 let obstoja. To je doba, v kateri se lahko zgodi veliko stvari, nekatere države niso imele sreče ali smelosti, da bi jo dočakale. Srečno, Slovenija.