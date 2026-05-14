Trump na Kitajskem: kdo bo žrtveno jagnje ali govedo?

EU ima veliko razlogov, da s tesnobo spremlja srečanje v Pekingu.

Kitajci imajo radi simboliko. Ko je partijski in državni voditelj Xi Jinping ameriškega predsednika Donalda Trumpa odpeljal na obisk Tiantana, ki ga vsi napačno prevajajo kot Tempelj neba, smo se morali spomniti, kaj to ime dobesedno pomeni: Tiantan je Oltar neba. Gre za čudovit skupek objektov, v katerem so kitajski cesarji vsako pomlad opravili žrtvovanje nebu, da bi tako zagotovili dobro žetev in plodno leto. Kako bi si to morali tolmačiti Evropejci? Prst bi morali upreti v čelo in se vprašati, kdo bo na dolgo pričakovanem srečanju dveh najmočnejših mož današnjega sveta žrtveno jagnje ali govedo. Stari Kitajci so na Oltar neba večinoma pripeljali bivola. In, da, odgovor je, na žalost, enostaven. Evropa je v neizogibnem položaju poraženke. Ne glede na to, ali se bosta Xi in Trump ...