Naj med počitnicami vznikne vizija

Učenci in dijaki so bodo jutri zbudili v prvi dan več kot devet tednov dolgih poletnih počitnic. Ne glede na ocene, ki lahko kažejo tudi vse kaj drugega kot znanje, so si jih zaslužili. Po treh šolskih letih, prežetih z epidemijo ter takšnimi in drugačnimi ukrepi, smo se v tem šolskem letu delali, kot da epidemije ni bilo. Snovi je bilo enako, zahtev ni bilo manj. Hkrati smo brali, poslušali in gledali, kako otroci in mladostniki ne znajo nesoglasij reševati drugače kot s pestmi ali nasiljem na družbenih omrežjih, zabeležili smo katastrofalen upad bralne pismenosti naših četrtošolcev. V tem letu, ko je bilo spet vse normalno, smo poslušali o vzgoji in izobraževanju več kot kadarkoli prej. In vse, kar smo slišali, je, da bi morali vsega več, več, več. Edino, česar nismo slišali, pa bi morali najprej, je, kaj želimo in v katero smer gremo.