Naj narod je potico in pije šampanjec! (SATIRA)

Verjetno se še spominjate, kaj so pripisali Mariji Antoaneti, ko so ljudje tožili, da nimajo kruha. Zabrusila naj bi jim: »Pa naj jedo potico!« Če bi se ljudje princesi danes pritoževali, da že mesece (vsaj od volitev) tičijo v kolonah na cesti in ne pridejo nikamor, bi jim rekla, naj se peljejo z vlakom ali pa naj delajo od doma. Če bi rekli, da nimajo vode, bi jim svetovala, naj pijejo šampanjec, če bi tarnali, da na njivah ni več koruze, bi jim za večerjo svetovala zrezke s tartufi ... Vsaka podobnost Marije Antoanete s slovenskimi politiki je zgolj naključna. Kajti naši ministri in poslanci imajo tako zelo veliko dela, da komaj zmorejo tlako, vse opravke in pozdravijo vse žulje na jezikih, razvozlajo vse vozle v glavah. Ministrica Ignacija in Fridl je bila prisiljena omejiti ...