Najtežji časi do zdaj

Ni skrivnost, da je avtomobilska industrija ena tistih, ki je v sedanji krizi najbolj pod pritiskom. Znani so podatki o velikih padcih prodaje marca in aprila, z njimi povezane tekoče izgube in pritisk na likvidnost. Vse to se je zgodilo, ko je avtomobilska industrija v času tranzicije, ko se uveljavljajo zahteve postopnega prehoda s pogonov z motorji na notranje izgorevanje na električni pogon. Ne bi presojal, ali bo to rešilo okoljske težave ali ne: evropske emisijske zahteve so znane, uzakonjeni so tudi časovni roki, vse to zahteva velike naložbe in glede tega poti nazaj zelo verjetno ni.Vsa avtomobilska podjetja v to obdobje niso ...