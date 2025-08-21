Najučinkovitejši ukrep: sprememba prehranjevanja

Globalni kmetijsko-prehranski sistem je zaradi netrajnostnosti v resnih težavah, hkrati pa načenja tudi zdravje našega planeta. Na to opozarjajo številni simptomi. Pridelava hrane je zaradi podnebnih sprememb vse težja. Pridelovalci ne morejo dostojno živeti od svojega dela. Cene hrane naraščajo. Njena kakovost pada.

Prepričanje, da lahko sami odločamo, kaj bomo jedli, je iluzija. To nam narekuje nekaj trgovskih verig v partnerstvu z živilskimi multinacionalkami. Kot najlaže dostopno in najcenejšo izbiro ponujajo visoko predelano hrano. Ta v kombinaciji s sedečim življenjskim slogom dokazano slabi zdravje prebivalcev. Prehransko okolje, ki spodbuja nezdravo prehranjevanje, iz nas ustvarja kronične bolnike. Skriti stroški nezdravega prehranjevanja znašajo okoli sedem tisoč milijard evrov na leto, kar je sedem odstotkov svetovnega BDP.

Nobenega dvoma ni, da kmetijsko-prehranski sistem potrebuje preobrazbo, da bo postal odpornejši in da se bodo zmanjšali njegovi negativni vplivi. Ideje o tem, kakšen naj bo, pa se razlikujejo. Veliki vplivni igralci vidijo rešitev v nadaljevanju podpore prevladujočemu industrijskemu modelu, ki naj postane bolj trajnosten. Ta model v veliki meri sloni na živinoreji in pridelavi hrane za živali, ki jih ljudje jedo. Prav živinoreja je največja povzročiteljica izgube biotske raznovrstnosti, hkrati pa se zaradi podnebnih sprememb ubada z velikimi težavami.

Manjša, neodvisna gibanja pridelovalcev ter okoljski in drugi znanstveniki pa pozivajo h korenitejšim strukturnim spremembam, ki vključujejo preoblikovanje sistema kmetijskih subvencij, izboljšanje sestave in jasnejše označevanje živil, vodilo, da mora bolj zdrava prehranska izbira postati lažja izbira, spremembe v trženju, oglaševanju in promociji hrane …

V državah z visokimi dohodki, kamor spada tudi Slovenija, je daleč najbolj učinkovit ukrep za preobrazbo kmetijsko-prehranskega sistema sprememba prehranjevanja, ki vključuje prehod na pretežno rastlinsko prehrano, pravi Paul Behrens z raziskovalnega inštituta Oxford Martin School. Raziskovalci s tega inštituta so ugotovili, da če bi takšno prehranjevanje uvedli samo v državah z visokimi dohodki, bi prihranili površino v velikosti Evropske unije. V EU ne bi bilo treba pridelati več hrane, ampak le drugačno.