Največja Trumpova žrtev je Amerika

Pred letom dni se je Donald Trump vrnil na oblast s slovesno prisego, da bo »zvesto opravljal funkcijo predsednika Združenih držav Amerike in da bo po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ameriško ustavo«. Njegovim kritikom je bilo jasno, da jo je izrekel s figo v žepu in da bo republikanec drugi mandat izkoristil za dokončen obračun z domačimi in tujimi nasprotniki. Tudi predstavniki slovenske vlade so opozarjali, da bo Trump »veliko bolj nepredvidljiv, veliko bolj protievropski in predvsem nekdo, ki mu ne bo mar za nobeno drugo stvar, razen za interese Amerike … To bo Trump na steroidih.«

Bilanca prvih dvanajstih mesecev njegovega drugega mandata kaže, da so bile te bojazni upravičene, v marsičem pa tudi podcenjene. Trump se po vrnitvi na oblast ni lotil samo rušenja dosedanjih političnih in gospodarskih odnosov z dobršnim delom sveta, ampak tudi sistematične razgradnje ameriške demokracije.