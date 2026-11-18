Namera o uvedbi kulturnega bona za mlade ob dopolnjeni polnoletnosti je od časa do časa priplavala na površje javnih razprav, predvsem ob iskanju spodbud za kulturni sektor. Do zdaj je bila praviloma sprejeta pozitivno. Ponudniki kulturnih vsebin in ustvarjalci se zavedajo, da bi z njo pridobili dodatna sredstva in občinstvo, mladim pa bi omogočila lažji dostop do kulture. Ta je še posebej dragocen v času draginje, saj so prav storitvene dejavnosti in kultura med prvimi, ki se jim v obdobjih varčevanja odpovemo. Hkrati je Slovenija majhen trg, večji del naše kulturne produkcije pa je tako ali drugače odvisen od javnih subvencij. Približek kulturnemu bonu smo že imeli med pandemijo, tako imenovani bon21, ki smo ga poleg turizma, gostinstva in športa lahko uporabljali tudi za kulturne ...