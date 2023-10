Namesto kompromisa zgolj stopnjevanje polarizacije

V nadaljevanju preberite:

Generiranje in predvsem vzdrževanje stalne napetosti na družbenih omrežjih, ki eksponentno narašča, pač odvisno od določene teme, postaja vse večji problem, predvsem zaradi že omenjene polarizacije. Lep primer je sedanji konflikt v Izraelu, ko na spletu povsem prevladujejo ekskluzivni pogledi na problematiko in izrazito navijanje za eno ali drugo stran, izjema je le nekaj generičnih in povsem brezbarvnih pozivov za mir.