Namesto zgodovinske resničnosti moralna drama

Prišlo je do temeljne pomote, da se zgodovina ocenjuje s sedanjimi merili, sedanjost pa z zgodovinskimi, kar je prvovrsten paradoks.

Ime Aris Kindt je verjetno bolj ali manj neznano, čeprav je upodobljen na eni najslavnejših Rembrandtovih slik Ura anatomije Nicolaesa Tulpa. Vzrok je, da je upodobljen kot truplo, nesrečni Kindt naj bi zaradi kraje zimskega plašča končal na vislicah in nato še isti dan na secirni mizi, kjer ga je raztelesil predstojnik takratnega kirurškega ceha v Amsterdamu. Ob njem stoji nekaj njegovih zdravniških kolegov, v večini so morali poziranje pravzaprav plačati, podobno kot so lahko vsi, tudi radovedni laiki, s plačilom simbolične vstopnine opazovali raztelešanje trupel. To je le ena od podob na razstavi Pod rjuhami: anatomija, umetnost in moč, ki je na ogled v največjem britanskem muzeju medicine Thackray v Leedsu. Že nekaj časa je opazen trend, da se zgodovinski dogodki, prakse in podobe ...