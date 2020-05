FOTO:Narava ne bo tiho, ljudje tudi ne

Slovenija je zeleno srce Evrope, so rekli nekoč. Je to mimo? FOTO: Jože Suhadolnik

Narava je največ, kar imamo, pravijo okoljevarstveniki. FOTO:Jure Eržen

Brez narave ni niti ljudi niti razvoja in dobičkov. FOTO: Voranc Vogel

Nevladniki opozarjajo že leta na to, kar zdaj poudarja tudi Evropa. FOTO: Borut Tavčar

Hitropotezni načrti za omejitev vloge nevladnih okolje- in naravovarstvenih organizacij vzbujajo različne občutke. Nekateri to podpirajo, češ da peščice fanatikov zavirajo pomembne projekte za razvoj. Pri tem pozabljajo, da projekti niso ustavljeni zgolj zaradi tožb nevladnikov, temveč zaradi razsodb sodišč, ki kažejo, da projekti niso pripravljeni po vseh pravilih, da presoje vplivov na okolje ne obstajajo ali da se državni organi izogibajo vključevanju javnosti v postopke.Poleg tega so civilne pobude pogosto uspešne le v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki lahko dajo pravo težo obremenitvi z, denimo, smradom ali neupoštevanjem predpisov. Tu je še Evropska unija in vse njene organizacije, ki jim je tudi Slovenija poslala načrte, strategije in zaveze. Evropsko pravo je nadrejeno nacionalnemu, zato bo, če bo za to potreba, o slovenskem obračunavanju z okoljevarstveniki kaj rekla tudi komisija. Čaka nas uresničevanje evropskega zelenega dogovora, preobrazba energetike in še kaj. Velika polja z vetrnicami ljudi brez besede ne bodo pustila hladnih.Kdor verjame, da bo po teh pravilih preprosteje posegati v naravo in kmetijske površine, se malce moti. Civilne pobude so se organizirale prav zaradi občutka nemoči, ljudi nihče ne posluša. A vsi uspešni projekti v naravi so plod sodelovanja z ljudmi, ki s temi projekti živijo.Glede na seznam razvojnih projektov, predvidenih za letos in prihodnje leto, je učinek okoljevarstvenikov in njihovih uspehov na sodiščih kar velik, ustavljena je slaba četrtina gradbenih projektov. A kljub temu ostane v dveh letih za skoraj 2,4 milijarde evrov projektov, ki jih gradbeniki lahko začnejo takoj. Vprašanje je, ali smo sploh sposobni zagotoviti dovolj delavcev za vse cestne, železniške in vodne projekte ter sanacijo stavb in trajnostno mobilnost, mogoče pa še kakšen dom za starejše.V sodelovanju je moč, tako je Slovenija preprečila postavitev plinskega terminala ob meji z Italijo. Bolje bi bilo, če bi naša vlada od EU ob vsaki priložnosti zahtevala denar za obsežna območja Nature 2000, ne pa da se je ukvarjala s preganjanjem varuhov okolja in narave.