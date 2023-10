Narava ne čaka na analize

V nadaljevanju preberite:

Včerajšnji pogled na Savinjo in njeno dolino je bil spet grozeč. V običajnih časih ne bi bil tak pretok, kakršen je bil včeraj, nič presenetljivo posebnega, posebno ne za jesen, a slabe tri mesece po največji poplavi v zgodovini Slovenije je lahko že nekaj ur dežja preveč. Brežine so rahle, zemlja povsem napita. Ceste niso prave ceste. So nasutja po ujmi. In včeraj jih je že nekaj odneslo.