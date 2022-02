Narcisizem malih programskih razlik

V nadaljevanju preberite:

Stranke Kula, ki jih vodijo liderji, ki še vedno niso premagali narcisizma malih razlik, so svoje volilne programe pripravile, pri tem pa so bile omejene s svojim povolilnim dogovorom, da v primeru zmage sestavijo koalicijo. To jih sili v poudarjanje enotnosti in skupnih rešitev, omejuje pa pri iskanju programskih rešitev, s katerimi bi nagovarjale in krepile le svoje volilno telo.