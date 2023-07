Nasilje je vedno napačen odgovor

Toliko frustracij imajo nekateri Francozi v sebi in tako zelo so jezni na cel svet, da bi najraje kar vse razbili, uničili. A morda jih je že toliko brez pravega smisla v življenju, mogoče so že tako obsežna kritična masa, pa vendar odrinjena na obrobje, da bo treba končno nehati politično gledati skoznje: kakor da jih ni, ker so manjvredni.

Grozodejstvo je, da je francoski policist v torek med kontrolo prometa v pariškem predmestju Nanterre ubil 17-letnega Nahela M. za volanom. A problematično dejstvo je tudi, da premnogi izgredniki zdaj brezglavo kreirajo kaos v državi, se spopadajo z varuhi reda in miru ter uničujejo imetje, javno in zasebno. Nasilje pač ne more biti dober odgovor na nasilje.

Zveličavna pravica na ulici hitro postane nova krivica.

Da je v francoski policiji marsikaj narobe, je pred časom domačo javnost in tudi za Delo opozoril novinar Valentin Gendrot, ki se je za dve leti zakamufliral v policista, potem pa v knjigi Flic popisal, kako osupljivo enostavno je v Franciji postati kifeljc, kako neznosno hitro si je mogoče opasati pištolo ... A najsi je v policiji še toliko anomalij in ni bil dobljen niti osnovni boj proti rasizmu – mlademu Francozu Nahelu se je pač videlo, da ima korenine iz Magreba –, ni razbijaška ulica tista, ki sme jemati pravico v svoje roke. Ker na ulici zveličavna pravica hitro postane nova krivica.

Zdaj celo žalujoča babica pokojnega mladeniča, še včeraj otroka, prek medijev poziva izgrednike, naj ne povezujejo tuje tragedije z lastnim gnevom. Vandalizem vodi v nove zamere in bolečine, znervirane državljane je treba pomiriti. Kdo bi jih lahko? Predsednik Emmanuel Macron je doslej bolj dražil narod, kot ga spravljal – nazadnje s pokojninsko reformo –, tudi preostala politika uspešneje razdvaja, kot spaja, intelektualnih avtoritet z moralno težo, ki bi jih kdo hotel poslušati, pa niti v francoski družbi ni več. Zato zdaj k pomiritvi in konstruktivnemu iskanju rešitev kličejo tipi kot zvezdniški nogometaš Kylian Mbappé, denimo ...

Francija ima, pa naj to rada sliši ali ne, vedno večji problem z nasiljem – zato ker so se ji že pred desetletji pokvarila socialna dvigala. Kdo bi hotel za vedno obtičati na brezmiselnem dnu?!